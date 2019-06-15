Самолет из Москвы в Краснодар сел со второго раза, задев хвостом полосу

Пассажирский лайнер Airbus, летевший из Москвы в Краснодар, не сумел приземлиться с первой попытки. Поднимаясь на второй круг, самолет задел хвостом взлетно-посадочную полосу. Об этом «Звезде» рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

На борту судна находился 171 пассажир.

Пассажирам, которые должны были отправиться в столицу из Краснодара на этом лайнере, предоставили новый борт.

Причины случившегося устанавливаются.

Уточняется, что на режим работы аэропорта ситуация никак не повлияла.