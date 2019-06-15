Самолет из Москвы в Краснодар сел со второго раза, задев хвостом полосу
Поднимаясь на второй круг, лайнер коснулся хвостовой частью взлетно-посадочной полосы.
© Видео: Xsnowxl, Instagram © Фото: Xsnowxl, Instagram, flightradar24
Пассажирский лайнер Airbus, летевший из Москвы в Краснодар, не сумел приземлиться с первой попытки. Поднимаясь на второй круг, самолет задел хвостом взлетно-посадочную полосу. Об этом «Звезде» рассказали в пресс-службе воздушной гавани.
На борту судна находился 171 пассажир.
Пассажирам, которые должны были отправиться в столицу из Краснодара на этом лайнере, предоставили новый борт.
Причины случившегося устанавливаются.
Уточняется, что на режим работы аэропорта ситуация никак не повлияла.