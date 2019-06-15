Как улучшить память: советы нейрохирурга

Здоровье мозга в большой степени зависит от человека, в этом уверен нейрохирург Рахул Джандиал. Три главных способа сохранить его - это учиться на протяжении всей жизни вести активный образ жизни и общаться. Медик также предложил простые упражнения, которые способны улучшить когнитивные способности и сохранить память.

Тренировка для мозга опубликована в книге Джандиала «Уроки жизни от нейрохирурга», которая только готовится к выходу, сообщает британское издание Daily Mail.

Для первого упражнения потребуется лист бумаги и карандаш. Необходимо установить таймер на 2 минуты, потом в течение этого периода записать всех живущих в воде существ, которые всплывают в памяти. Затем нужно снова завести таймер, но теперь необходимо вспоминать по категориям: к примеру, пресноводная рыба, океаническая, морские млекопитающие, моллюски. Как правило, утверждает нейрохирург, во втором случае удается вспомнить гораздо больше названий.

Джандиал сравнивает данный принцип с голубем, который клюет рассыпанные зерна. Птица сначала собирает корм вокруг себя, а затем перемещается на новое место.

«Человеческий мозг работает точно также, используя ограниченную сферу поиска», - сказал врач.

Еще одно упражнение для укрепления рабочей памяти - умножение в уме двузначных чисел. Нужно выбрать любые 10 комбинаций с двузначными числами и в течение пяти минут перемножать.

Для того, чтобы тренировать рабочую память, также можно выбрать любые 10 слов, а потом мысленно переписать каждое из них наоборот - от последней буквы к первой.