Старший сын хоккеиста Соколова пришел в себя и дал показания по делу об убийстве матери

Старший сын бывшего вратаря сборной РФ по хоккею дал показания по делу об убийстве своей матери Ирины. Сам 18-летний Максим был сильно ранен и доставлен в реанимацию с травмами горла и груди.

Из-за ранений юноша не может говорить. Со следователями он общался жестами, уточняет канал Life Shot.

Молодой человек подтвердил, что в момент трагедии дома он был с матерью и братом, однако не помнит, что произошло.

Всего на разговор было отведено две минуты, и следователи не смогли расспросить подробнее о произошедшем.

Напомним, трагедия произошла 13 июня в поселке Новая Романовка в Ленинградской области. В результате нападения была убита Ирина Соколова. Кроме того, ее 18-летний сын Максим получил ранения.

Существуют разные версии произошедшего. Над установкой истины работают следователи.