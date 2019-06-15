«Мисс Москва» показала фото сына от бывшего короля Малайзии

Фото сына «Мисс Москва-2015» Оксаны Воеводиной и экс-короля Малайзии Мухаммада V Фариса появилось в сети. Его разместила сама молодая мама.

«Наша жизнь изменилась с появлением этого маленького человечка, который пришел в этот мир дарить любовь и быть любимым. Когда каждый начинает заботиться о другом больше, чем о самом себе, любовь перерастает в семью. Семья и дети - это смысл жизни», - написала Воеводина на свой странице в Instagram.

По словам молодой мамы, беременность протекала тяжело, а последние три месяца она провела в больницах, соблюдая постельный режим.

Ребенок появился на свет 21 мая. Его назвали Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра.

Свадьба обладательницы звания «Мисс Москва-2015» и короля Малайзии Мухаммада V Келантана Султана состоялась в ноябре 2018 года. Оксана Воеводина приняла ислам и получила новое имя, а ее супруг отрекся от престола.