Самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье из-за отказа двигателя
Как уточнили в Следственном комитете РФ, причиной случившегося стал отказ двигателя.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
В Московской области совершил жесткую посадку легкомоторный учебно-спортивный самолет «Вилга - 35». ЧП произошло в Солнечногорском районе между деревнями Климово и Тимофеево.
Как уточнили в Следственном комитете РФ, причиной случившегося стал отказ двигателя. Ведомство также опубликовало кадры с места происществия.
«Также следует отметить, что план полета воздушного судна и уведомление в органах организации воздушного движения отсутствовали», - подчеркнули в СК.
Информации о пострадавших в результате ЧП не поступало.