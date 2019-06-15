Путин призвал страны придерживаться ядерной сделки по Ирану

Выход Соединенных Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану в значительной степени осложнил его реализацию и негативным образом сказывается на общей обстановке в отношении режима нераспространения ядерного оружия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который проходит в Душанбе.

По мнению Путина, единственное разумное решение для участников договоренностей - это продолжать выполнение своих обязательств.

«Россия именно так и намерена поступать», - отметил президент.

В мае иранские власти официально приостановили выполнение ряда обязательств по ядерной программе, которые предусмотрены CВПД. Теперь Иран может возобновить работы по обогащению урана и продавать его за границу. Кроме того, он может остановить модернизацию реактора на тяжелой воде, который находится в Араке. Руководство страны заявило, что на эти шаги пойдет, если другие участники сделки в течение 60 дней не добьются выполнения условий соглашения.

Причиной данного решения в Иране называют нарушения ядерной сделки со стороны Соединенных Штатов и американские санкции. Остальные члены СВПД (Франция, Германия, Британия, Китай и РФ), по мнению Ирана, в ближайшее время должны решить данную проблему.