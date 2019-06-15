В Анапе восьмилетняя девочка умерла на аттракционе

В Анапе восьмилетняя девочка скончалась от сердечного приступа во время катания на аттракционе. Трагедия произошла в луна-парке на Пионерском проспекте.

Как пишет сайт «Комсомольской правды», ребенок приехал на отдых в Анапу из Казани вместе со старшей сестрой и с родителями. В какой-то момент на одном из аттракционов девочке стало плохо и она схватилась руками за грудь.

После этого аттракцион остановили и девочке, которая жаловалась на сильные боли в груди, вызвали скорую, но приехавшие медики спасти ее не смогли.

«Смерть биологическая, травмы она не получала», - уточняет издание со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По факту трагедии правоохранительные органы проводят проверку.