В Анапе восьмилетняя девочка умерла на аттракционе
По предварительным данным, причиной трагедии стал сердечный приступ.
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В Анапе восьмилетняя девочка скончалась от сердечного приступа во время катания на аттракционе. Трагедия произошла в луна-парке на Пионерском проспекте.
Как пишет сайт «Комсомольской правды», ребенок приехал на отдых в Анапу из Казани вместе со старшей сестрой и с родителями. В какой-то момент на одном из аттракционов девочке стало плохо и она схватилась руками за грудь.
После этого аттракцион остановили и девочке, которая жаловалась на сильные боли в груди, вызвали скорую, но приехавшие медики спасти ее не смогли.
«Смерть биологическая, травмы она не получала», - уточняет издание со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По факту трагедии правоохранительные органы проводят проверку.