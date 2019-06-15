Путин рассказал о «боях без правил» в экономике
В мировой экономике сейчас разгораются торговые войны, которые похожи на настоящие бои без правил, заявил президент РФ Владимир Путин.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: пресс-служба президента РФ
В экономике идут бои без правил. Для восстановления справедливости в этой сфере странам необходимо начать работать вместе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время Совещания по взаимодействию и мерам доверия.
Президент России отметил, что в мире разгораются настоящие торговые войны.
«Фактически идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами», - сообщил он.
Только при наличии доверия друг к другу и утвержденных норм по взаимодействию в области экономики можно исправить ситуацию, утверждает российский лидер.
В качестве первого шага на пути к решению проблемы Путин предложил снять санкции с товаров социально-гуманитарной сферы - среди них медицинское оборудование и медикаменты.