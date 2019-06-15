Путин рассказал о «боях без правил» в экономике

В экономике идут бои без правил. Для восстановления справедливости в этой сфере странам необходимо начать работать вместе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время Совещания по взаимодействию и мерам доверия.

Президент России отметил, что в мире разгораются настоящие торговые войны.

«Фактически идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами», - сообщил он.

Только при наличии доверия друг к другу и утвержденных норм по взаимодействию в области экономики можно исправить ситуацию, утверждает российский лидер.

В качестве первого шага на пути к решению проблемы Путин предложил снять санкции с товаров социально-гуманитарной сферы - среди них медицинское оборудование и медикаменты.