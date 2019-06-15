Опубликовано видео сравнения кадров сериала «Чернобыль» с документальной хроникой

Сериал «Чернобыль» телеканала HBO вызвал массу положительных отзывов у зрителей. Но споры о правдоподобном отражении событий 1986 года не утихают. YouTube-канал Thomas Flight опубликовал видео, сравнивающее кадры из фильма с документальной хроникой.

На записи продемонстрирована схожесть в одежде, технике, действиях ликвидаторов аварии на АЭС, сцены с судом.

Американский врач, занимавшийся лечением пострадавших от радиации, ранее раскритиковал изображение в сериале состояния пострадавших.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, когда произошел взрыв на четвертом энергоблоке станции. Тысячи квадратных километров в результате аварии оказались заражены радиацией и непригодны для проживания и ведения хозяйства. Из 30-километровой зоны было эвакуировано более 115 тысяч человек. В ликвидации последствий аварии участвовало порядка 600 тысяч человек.

«Чернобыль» стал одним из самых обсуждаемых сериалов по всему миру. Проект HBO получил высокие оценки от критиков и зрителей.