Посольство РФ выясняет, есть ли россияне среди пострадавших в Вирджинии

Консульский отдел посольства России в США проверяет, были ли россияне в муниципальном центре в городе Вирджиния-Бич в тот момент, когда там произошла стрельба, и не пострадали ли они. Об этом говорится в сообщении в Facebook на странице диппредставительства.

«В Госдепартамент направлен соответствующий запрос», - заявили в российском посольстве.

Напомним, по последним данным, в результате атаки 12 человек погибли. Около десяти пострадали. Вице-мэр города полагает, что количество жертв может вырасти.

Все подробности произошедшего уточняются. Известно, что нападавший имел право на ношение оружие и приобрел винтовку и пистолет на законных основаниях.