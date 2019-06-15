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Вкалывают роботы: эксперты оценили преимущества четырехдневной рабочей недели

Карина Харитонова
01:03 15.06.2019
Не исключено, что благодаря технологическому прогрессу произойдет не только сокращение рабочих мест, но и рабочей недели.
© Видео: ТРК "Звезда"

Пятница в будущем может стать дополнительным выходным днем в России. Потому что «вкалывать», как поется в известной песне, будут роботы, а не человек. Всеобщий технологический прогресс приведет к тому, что рабочая неделя будет длиться всего четыре дня, полагают футурологи.

В качестве живого примера - компания из Новой Зеландии. Там прирост производительности в перерасчете на один час рабочего времени составил около 20 процентов.

«Мы называем эту систему 100-80-100. Мы платим тебе стопроцентную зарплату. Ты работаешь 80 процентов времени с условием того, что выдаешь нам 100-процентный результат. И что мы в итоге получили? Это не потери от того, что подчиненные работали на 20 процентов времени больше, а рост общей продуктивности», - говорит глава новозеландской компании Эндрю Барс.

Зарубежную практику оценили и в России. Сокращение трудовой недели не исключил на этой неделе премьер-министр России.

«Технологический процесс приводит не только к сокращению рабочих мест, но и рабочего времени, к расширению досуга, весьма вероятно, что будущее за 4-дневной рабочей неделей, как основы социально-трудового контракта», - заявил Дмитрий Медведев.

Но если эффективность труда растет, не упадет ли оплата? Это, кажется, главное, что волнует сегодня россиян. Правительство обещает сохранить все социальные гарантии. А эксперты предрекают новый экономический вызов.

«Чисто гипотетически это возможно, но для этого необходимо изменение политики государства с точки зрения поддержки реальной экономики, то есть, грубо говоря, для того, чтобы на рабочем месте появились роботы, для этого необходимо стимулирование процесса инноваций со стороны государства соответствующее и внедрение данных техник бизнесом», - высказывается заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.

Бизнесу, конечно, еще предстоит оценить инициативу сокращения рабочей недели. Однозначно говорить пока не берутся. В консалтинге, например, готовятся подсчитывать убытки - меньше времени на привлечение новых клиентов. Другие компании не видят угрозы для прибыли.

«Если мы говорим о бытовых услугах, как наше ателье, то у нас, конечно, люди работают по-разному, у нас есть смена 2/2, у нас есть очень прекрасные ручницы, люди, которые вышивают, делают очень сложную работу. Это творческая работа, есть люди, которые работают 3 раза в неделю, 4 раза в неделю», - поясняет владелица модного дома Тамара Умаханова.

Работать, как человек, все же пока не может ни один робот. И хотя переход на четырехдневную рабочую неделю - в перспективе - общемировая тенденция, касается она в основном промышленности. В любой стране остаются отрасли, где человеческий фактор - прежде всего.

«То количество пациентов, которое мы можем принять за определенный день, оно лимитировано, то есть мы не можем сделать это больше, потому что есть определенное время, за которое мы должны выслушать пациента, принять какие-то решения, проанализировать ситуацию, он на данный момент, если мы берем городские поликлиники, уже минимизирован, то есть куда, куда его сокращать?», - не понимает владелица медицинского центра, хирург Анна Калеганова.

Однако с другой стороны стресс всегда есть куда сокращать. К слову, полученный на работе, он обычно бывает самый затяжной. И, что доказано, повышает развитие многих болезней - гипертонии или диабета, например. Поэтому дополнительный выходной значительно снизит вероятность их возникновения.

В любом случае, дискуссия только началась. Кто-то считает, что между Россией и сокращенной рабочей неделей - огромная дистанция. А кто-то вполне допускает, что новую страницу в трудовом кодексе перевернут уже в течение 5 ближайших лет.

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