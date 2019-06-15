Путин начал свой рабочий визит в Таджикистан

Президент России Владимир Путин прибыл в Душанбе для участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который состоится в таджикской столице 15 июня.

В пятницу, 14 июня, российский лидер провел переговоры со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном в Душанбе. Об этом сообщили в пресс-службе президента Таджикистана.

Рахмон в ходе встречи отметил, что подобные контакты на высшем уровне «важны для развития межгосударственных отношений». Также стороны обменялись мнениями по вопросам международной повестки и обсудили итоги практической реализацией ранее достигнутых договоренностей.

Владимир Путин в субботу завершит свой визит в страны Центральной Азии участием в заседании глав государств СВМДА в Душанбе. В саммите примут участие делегации 27 стран - участниц объединения, а также 13 наблюдателей, в числе которых и представители международных организаций - ООН, Лиги арабских государств, Международной организации по миграции, ОБСЕ, Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран.

Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что в рамках мероприятия главы делегаций изложат свои подходы к обеспечению региональной и глобальной безопасности. Помимо ситуации в Афганистане, Иране, Сирии и в целом на Ближнем Востоке, планируется обсудить и ситуацию на Корейском полуострове.

На полях саммита 15 июня президент России может провести ряд встреч в формате «на ногах» с главами других делегаций. В частности, цитирует Ушакова ТАСС, прорабатывается встреча Путина с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, однако она пока окончательно не согласована.