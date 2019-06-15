«Путешествие во времени»: туристы наблюдают за раскопками в самом сердце Кремля

В самом сердце Кремля откапывают артефакты XVII века, за работой археологов могут наблюдать туристы и все желающие.

Посреди Кремля, на контрасте с белоснежными храмами, перед туристами открывается Москва каменная, ранняя. Британка Дебби не переставая, делала снимки и уже завтра она покажет их родным в Лондоне.

«О, вы сделали важное открытие – знать свою историю нужно, я вижу, как здесь усердно работают, не покладая рук и меня это восхищает», - отметила туристка из Британии.

Гости из Китая, Австралии, Индии наблюдают впервые как работают археологи, следят за ними, затаив дыхание. По этой земле ходили люди Петровской эпохи – начала XVII века. Каждый день у археологов новая находка.

«До чего докопались сегодня? Железные гвозди, для скрепления, – такие массивные – да, раньше, не жалели металла. А это кости не человеческие пока», - сказал археолог Сергей Киселев.

Некоторые найденные предметы уже собрали в маленькую коллекцию, их туристы увидеть не смогут. Журналистам тоже к ним не разрешат прикоснуться, так как они слишком хрупкие. Главная гордость – сабля французского лейтенанта. По всей видимости, ей были спрятали и забыли. Старая гвардия Наполеона съезжала в спешке, оставляя за собой след из монет.

Самая ранняя монета – это копейка 1713 года, петровских времен, бронзовый гребешок для усов - нечастая находка.

До Петра I здесь было здание приказов – это министерства царской России.

«Это то, что оно простояло до наших времен, вряд ли какая из современных построек простоит еще 300 лет», - отметил старший лаборант института археологии Денис Козлов.

Такие масштабные раскопки в центре Москвы впервые. На месте Большого Кремлевского сквера двести лет назад был военный плац, а если копнуть еще, может, специалисты обнаружат что-то еще.

«Невероятно, что мы здесь увидели, неожиданно. Вы, русские, умеете удивлять иностранцев, это же путешествие во времени», - восхитился австралиец Джордж Ким.

Археологи собираются добраться до XII века, для этого придется копать еще на 7 метров в глубину, что займет не меньше двух лет. Но главное – туристы смогут наблюдать за погружением в историю государства Российского.