Во Франции госпитализирован Ален Делон

Французский актер Ален Делон экстренно госпитализирован в американский госпиталь в парижском пригороде Нёйи-сюр-Сен. Об этом пишет издание Closer.

Отмечается, что причиной недомогания и последующей госпитализации стали участившиеся сильные головные боли. В настоящее время кумир миллионов женщин проходит обследование.

По словам его окружения, 83-летнего Делона решили привезти в больницу после подозрений на инсульт. Однако, как пишет журнал, актера должны отпустить домой на ночь.

Напомним, Ален Делон в 2017 году объявил о завершении своей актерской карьеры в кино. Артист успел сняться в почти сотне фильмов и прославился ролями в картинах «Леопард», «Бассейн», «На ярком солнце».