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Бессвязно кричал на испанском: москвич устроил дебош на рейсе из Барселоны

Валентина Пескова
00:23 15.06.2019
Мужчина с внешними признаками алкогольного опьянения начал «выяснять отношения» на борту самолета с бортпроводниками и пассажирами бизнес-класса.
© Видео: сайт "Комсомольская правда"

Пассажир бизнес-класса рейса «Аэрофлота» SU2639, cледовавшего из Барселоны в Москву, устроил бесчинства на борту самолета. Мужчина с внешними признаками алкогольного опьянения нарушал общественный порядок и правила поведения на воздушном транспорте: оскорблял бортпроводников и пассажиров, отказывался подчиняться законным требованиям экипажа и командира воздушного судна

На видео, которое публикует сайт «Комсомольской правды», запечатлен момент, когда пассажир выкрикивает по-испански:

«Бизнес-класс вообще ни на что не годится… У меня как-то был неприятный случай… Поэтому по моей вине мы сейчас приземляемся в Варшаве. Но я обещаю… Я, Дмитрий из Москвы!».

Как рассказали в пресс-службе «Аэрофлота», своими действиями пассажир поставил под угрозу безопасность полета. На устные и письменное предупреждения он не реагировал.

«Командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Варшавы. При задержании мужчина оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов Польши. После снятия нарушителя с рейса и дозаправки самолет вылетел в пункт назначения и совершил посадку в Шереметьево в 19.40. Задержка вылета составила около двух часов», - говорится в сообщении авиаперевозчика.

«Аэрофлот» намерен добиваться максимально жесткого наказания дебошира с взысканием причиненного вреда авиакомпании. Виновник инцидента будет включен в черный список в случае привлечения его к административной или уголовной ответственности по статьям, предусмотренным ст. 107.1 ВК РФ. В настоящее время правоохранительными органами проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сейчас «Дмитрий из Москвы» приходит в себя в КПЗ при аэропорте Фредерик Шопен. За содеянное ему может грозить штраф в 4-5 тысяч евро или тюремное заключение от нескольких месяцев и более.

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