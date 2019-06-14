Из загоревшегося в Екатеринбурге садика эвакуировали 18 детей

Из загоревшегося в Екатеринбурге на улице Викулова частного детского сада эвакуировали 25 человек, 18 из которых - дети. Об этом «Звезде» сообщили в региональном управлении МЧС.

Общая площадь возгорания составила примерно 150 квадратных метров. К настоящему времени, уточнили в ведомстве, пожар потушен, идет проливка строения.

Причина ЧП пока устанавливается. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.