Вмял легковушку в столб: видео аварии с пассажирским автобусом в Новой Москве

Серьезная авария произошла в Новой Москве. Там рейсовый автобус вылетел с трассы и снес несколько столбов, а также врезался в двигавшееся в том же направлении транспортное средство.

Инцидент произошел 13 июня на улице Адмирала Корнилова. Кадры с места появились в Сети. На них видно, что автобус еще несколько метров буквально «протащил» легковушку, пока она не врезалась в столб.

По предварительной версии, ЧП произошло из-за того, что легковой автомобиль попытался резко перестроиться в соседний ряд, а водитель автобуса не сумел предотвратить аварийную ситуацию.

По данным РИА Новости, пять человек пострадали в ДТП. Им оказывается помощь. Один человек эвакуирован в больницу с помощью Московского авиационного центра.

Все обстоятельства произошедшего уточняются.