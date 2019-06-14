Самосвал протаранил отбойник на Киевском шоссе: движение в сторону Москвы заблокировано
В результате столкновения произошел разлив топлива. Информации о пострадавших не поступало.
© Фото: Рустам Хударов, Вконтакте
Серьезная авария произошла на Киевском шоссе в районе деревни Шеломово недалеко от МКАД.
Многоосный самосвал протаранил отбойник. Как пишут в соцсетях, в результате столкновения разлилось топливо.
Данных о пострадавших не поступало.
Движение в сторону Москвы практически полностью парализовано. На месте образовалась несколькокилометровая пробка. Ситуацию также осложняют проходящие на месте ремонтные работы.