Либо они, либо мы: США грозят Индии санкциями из-за покупки С-400

Вашингтон угрожает Нью-Дели санкциями из-за закупки С-400. В Госдепе заявили: если Индия закупит российские зенитные ракетные системы, военно-техническое сотрудничество с США будет нарушено. И также добавили, что индийскому руководству пора делать стратегический выбор, кто будет главным партнером Нью-Дели - Москва или Вашингтон.

Подобный шантаж уже не сработал в отношении Анкары. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что поставка российских «Триумфов» - дело решенное. И никто не в праве указывать республике, как строить свою систему обороны.

Турция купила у России четыре дивизиона С-400 на два с половиной миллиарда долларов. Контракт, подписанный между Москвой и Нью-Дели, - вдвое больше. Договор о поставках российских зенитных ракетных систем был подписан в минувшем году, во время визита в Индию Владимира Путина.