Новосибирскую область затопило из-за сильного ливня

Мощный ливень и ураганный ветер обрушились на Новосибирскую область. Больше всего пострадал Бердск.

За полчаса в городе выпало более суточной нормы осадков. Центральные улицы и площади моментально ушли под воду. Грозовой ливень начался в разгар вечерних автомобильных пробок. Из-за затоплений образовались огромные заторы. Ливневки явно не были готовы к таким испытаниям.

Шквалистый ветер повалил десятки деревьев, под которыми стояли припаркованные автомобили. В некоторых районах машины попали и под «обстрел» града. Местные энергетики сообщили о нескольких обрывах линий электропередачи.

Воды в городе оказалось так много, что устранять последствия удара стихии пришлось и самим жителям. Они помогали коммунальщикам освобождать уличную канализацию от мусора и убирали с дорог сломанные ветки деревьев.