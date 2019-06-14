Рейс Тбилиси - Санкт-Петербург задержали почти на сутки

Десятки россиян почти целый день провели в аэропорту, но так и не смогли вылететь из Тбилиси в Санкт-Петербург.

Шесть часов пассажиры провели в самолете, после чего и попросили покинуть лайнер.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» задержан по техническим причинам. Всех пассажиров обеспечили питанием и всем необходимым. Борт вылетел лишь спустя 16 часов.

Также имеется информация, что подобная ситуация произошла в московском аэропорту Пулково. Там пассажиры тоже часы были вынуждены ждать, чтобы улететь в столицу Грузии.

По данным СМИ, в различных аэропортах задержали еще как минимум три рейса авиакомпании.