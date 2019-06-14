Детский сад загорелся в Екатеринбурге
Из здания эвакуированы 25 человек, 18 из которых - дети.
© Видео: Полина Павлова, E1.RU, YouTube © Фото: Полина Павлова, YouTube
В Екатеринбурге загорелось здание частного детского сада, расположенного по адресу улица Викулова, 120. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.
Из здания эвакуированы 25 человек, 18 из которых - дети. На данный момент информация о пострадавших не поступала.
Площадь пожара составляет 150 квадратных метров. На кадрах видно, что вся крыша и верхний этаж охвачены огнем. Пожарные стараются локализовать пламя.
В тушении возгорания принимают участие 24 человека, задействованы семь единиц техники.