Детский сад загорелся в Екатеринбурге

В Екатеринбурге загорелось здание частного детского сада, расположенного по адресу улица Викулова, 120. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Из здания эвакуированы 25 человек, 18 из которых - дети. На данный момент информация о пострадавших не поступала.

Площадь пожара составляет 150 квадратных метров. На кадрах видно, что вся крыша и верхний этаж охвачены огнем. Пожарные стараются локализовать пламя.

В тушении возгорания принимают участие 24 человека, задействованы семь единиц техники.