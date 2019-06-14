Строители соединили рельсы на железнодорожной части Крымского моста

Строители завершили укладку звеньев из шпал и рельсов и соединили рельсы первого из железнодорожных путей Крымского моста. Об этом рассказали в инфоцентре сооружения.

«Бригады двигались навстречу друг другу и встретились под сводом арки. На главном участке стройки была проведена стыковка двух именных звеньев - "Тамань" и "Керчь"», - говорится в сообщении.

По этой дороге поезда будут ходить с крымского берега на краснодарский. Ее длина составила 19 километров. Для укладки колеи использовали 2,5 тысячи тонн рельсов и 38 тысяч железобетонных шпал.

Во время строительства остальной части железнодорожного моста дорогу будут использовать для перевозки различных грузов.

Уже в ближайшее время проведется финальная стыковка звеньев второго пути. Строителям предстоит уложить последние семь километров рельсошпальной решетки.