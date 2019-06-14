«Больно»: Вероника Кастро отреагировала на смерть коллеги Эдит Гонсалес

Мексиканская актриса Вероника Кастро отреагировала на смерть звезды сериалов «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза» Эдит Гонсалес.

Актриса призналась в своeм Instagram, что ей очень больно от мысли о том, что Гонсалес ушла из жизни. По словам Кастро, актерские работы умершей звезды были прекрасными.

Напомним, Гонсалес умерла в возрасте 54 лет. На протяжении трех лет она боролась с раком яичников, но болезнь по итогу взяла свое.