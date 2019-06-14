Глава Туркмении показал первоклассную стрельбу во время езды на велосипеде

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на военных учениях показал свои навыки меткой стрельбы из пистолета, проезжая на велосипеде. Об этом сообщает правительственная газета «Золотой век».

Такие навыки лидер страны продемонстрировал на военных учениях в учебно-тренировочном центре. В публикации указано, что президент Туркмении для неожиданной проверки войск национальной армии отдал после полуночи приказ об оперативном приведении подразделений в состояние боевой готовности. По тревоге подняли боевой состав воинских частей, самолеты и вертолеты направились в учебно-тренировочный центр.

Там Бердымухамедов, посмотрев учения, проехал на велосипеде и во время разворотов перед установленными у дороги тремя мишенями выстрелил по три раза в каждую.

«Солдаты, участвовавшие в проведенных здесь военных учениях, рассматривали четко отстреленные главой государства Гурбангулы Бердымухамедовым мишени. Подчеркнув мастерство лидера нации, солдаты отметили, что это - большая гордость для туркменской молодежи», - говорится в тексте издания.

Глава Туркменистана часто демонстрирует навыки стрельбы из разных видов оружия. Однако одновременная со стрельбой езда на велосипеде была показана впервые.