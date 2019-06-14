Пьяный боец ВСУ расстрелял сослуживцев после ссоры
Военнослужащие находились в состоянии алкогольного опьянения и затеяли ссору. В ходе конфликта один из них открыл огонь.
© Видео: Народная милиция ЛНР, Youtube © Фото: Міністерство оборони України , Facebook
Пьяный боец ВСУ расстрелял своих сослуживцев после крупной ссоры. Инцидент произошел 12 июня в 14-м подразделении механизированной бригады. Об этом рассказали в Народной милиции ЛНР.
«Между военнослужащими, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора, в результате которой один из участников открыл огонь из автомата по своим товарищам», - сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
В результате стрельбы двое человек пострадали. У них травмы разной степени тяжести.
На место прибыла специальная комиссия, которая занимается расследованием инцидента.