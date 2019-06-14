Пьяный боец ВСУ расстрелял сослуживцев после ссоры

Пьяный боец ВСУ расстрелял своих сослуживцев после крупной ссоры. Инцидент произошел 12 июня в 14-м подразделении механизированной бригады. Об этом рассказали в Народной милиции ЛНР.

«Между военнослужащими, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора, в результате которой один из участников открыл огонь из автомата по своим товарищам», - сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

В результате стрельбы двое человек пострадали. У них травмы разной степени тяжести.

На место прибыла специальная комиссия, которая занимается расследованием инцидента.