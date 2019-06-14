Рассекая Неву: в Петербурге прошла репетиция «Алых парусов»

В Санкт-Петербурге прошла репетиция ежегодного праздника выпускников школ «Алые паруса». Ночью по Неве плавно прошел бриг «Россия». Уже в 15-й раз судно с рубиновыми парусами будет символизировать школьные выпускные в Северной столице.

Этот бриг построили в Голландии в 1958 году - там он служил в качестве рыболовецкого траулера. Лишь в 2005-м его полностью переделали под парусное судно.

В этом году в репетиции «Алых парусов» участвовали каскадеры, певцы и артисты Мариинского театра.

Сюрпризом для зрителей станет выход 33 витязей из Невы, а также исполнение композиций большим сводным хором Пятого канала. На борту судна будут выступать танцоры, а на носу «России» главную песню исполнит солист Мариинского театра Григорий Чернецов.

В этом году праздник пройдет 23 июня на Дворцовой площади, а также на территории Петропавловской крепости, Дворцовой набережной и Стрелки Васильевского острова. В торжествах примут участие около 33 тысяч выпускников, а также более 1,5 миллиона жителей и гостей Санкт-Петербурга.