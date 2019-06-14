Сын Алибасова заявил, что хочет вывезти отца из России

Продюсера Бари Алибасова могут увезти из России в европейский реабилитационный центр, когда угроза его жизни минует. Об этом заявил его сын в интервью ТВЦ.

«Возможно, понадобится какая-то реабилитация, которую можно будет проходить за границей. Там какие-то реабилитационные истории можно найти», - сказал Алибасов-младший.

Однако он отметил, что самую качественную реанимационную помощь его отец может получить только в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, поэтому семья Алибасова не собирается обращаться к иностранным медикам по данному вопросу. По мнению сына музыкального продюсера, у зарубежных врачей очень мало практики в работе с подобными отравлениями.

«В Склифосовского по 200 человек в год приезжают с отравлением именно по той же самой причине. Здесь самый большой практический опыт в мире по решению таких проблем, как у отца», - добавил Алибасов-младший.

Напомним, четвертого июня Бари Алибасов по ошибке выпил средство для прочистки труб вместо сока. Его доставили в реанимацию с сильными ожогами и ввели в медикаментозную кому. Сейчас Алибасов в сознании, к нему возвращается память, однако состояние остается тяжелым.