Путин подписал указ о повышении окладов судей

Владимир Путин подписал указ о повышении заработной платы работникам судов. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

В указе говорится о том, что выплаты судьям будут увеличены в 1,043 раза. Изменения в силу с 1 октября текущего года.

Отмечается, что повышение зарплат судьям связано с обеспечением их социальных гарантий и необходимо для обеспечения полного и независимого осуществления правосудия.