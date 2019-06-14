СМИ: на российских дорогах разрешат скорость 130 км в час

В России в скором времени могут обновить скоростной лимит на некоторых участках автотрасс.

Речь идет о трассах М-4 («Дон») и М-11 («Москва — Санкт-Петербург»), принадлежащих компании «Автодор». На этих дорогах станет возможно разгоняться до 130 км/ч, сообщает газета «Коммерсантъ».

Стоит отметить, что для повышения скоростного режима дорога должна соответствовать определенным требованиям. Так, на трассе не должно быть очагов аварийности и глубокой колеи, а в случае непогоды движение следует ограничить.

Кроме того, на дорогах организуют площадки около четырех метров шириной, отделенные от проезжей части широкой разделительной полосой. Все эти критерии будут внесены в ГОСТ.

В настоящее время максимально разрешенная скорость на российских дорогах составляет 110 км/ч.