США предъявили «доказательства» якобы причастности Ирана к атаке на танкеры

Американские военные опубликовали в Сети видео и утверждают, что на нем зафиксировано, как якобы иранцы снимают неразорвавшуюся мину с борта танкера Kokuka Courageous, который был атакован в Оманском заливе 13 июня.

С таким убеждением выступил канал CNN. Затем официальный представитель Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) капитан Билл Урбан заявил, что патрульный катер КСИР класса «Гашти» около 16.00 по местному времени подошел к танкеру Kokuka Courageous и военные «сняли неразорвавшуюся магнитную мину с борта судна».

На видео, которое было распространено СЕНТКОМ, заметен некий катер с людьми, который приблизился к танкеру, а затем отплыл. Кадры очень плохого качества и различить что-то на них трудно.

По данным CNN, в этом районе находился американский эсминец Bainbridge. Как уверены американские военные, иранцы «попытались скрыть улики своей причастности к нападению».

Ранее США обвинили Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе. На что глава МИД Ирана Мохаммед Джавад Зариф заявил, что обвинения Вашингтона в причастности Тегерана к инциденту являются безосновательными.

В СБ ООН призвали провести тщательное расследование нападения на танкеры у берегов Ирана.