В Иране назвали безосновательными обвинения США в атаках на танкеры

В Иране отреагировали на обвинения США в атаках на танкеры в Оманском заливе. Позицию по этому вопросу выразил глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф на своей странице в Twitter.

В своих твитах Зариф упомянул так называемую им «Группу-Б», под которой подразумевается «объединение» в лице советника США Джона Болтона, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, наследного принца ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана.

«То, что США немедленно перешли к обвинениям против Ирана - без тени каких-либо фактических или косвенных доказательств - лишь делает ясным то, что Группа-Б переходит к плану Б: саботировать дипломатию - включая (ту, которую проводит премьер-министр Японии) Синдзо Абэ и скрыть свой экономический терроризм против Ирана», - написал Зариф.

Глава иранского МИДа также добавил, что он, даже не будучи ясновидящим, предупреждал о подобного рода сценарии развития ситуации несколько месяцев назад.

«Теперь я понимаю, чем руководствуется Группа-Б», - пишет Зариф.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США считают Иран ответственным за нападения на танкеры в Оманском заливе. Центральное командование США также направило в Оманский залив свой ракетный эсминец в связи с инцидентом.