Умерла звезда сериалов «Дикая роза» и «Богатые тоже плачут»

Мексиканская актриса Эдит Гонсалес умерла в возрасте 54 лет. В России она известна по сериалам «Богатые тоже плачут» (роль Марисабель Сальватьерры) и «Дикая роза» (Леонелла Вильяреаль).

Как сообщает CNN, три года назад Гонсалес поставили диагноз рак яичников. В 2017-м после лечения у нее наступила стадия ремиссии, однако в этом году болезнь снова вернулась.

У актрисы остались муж Лоренцо Лазо и 14-летняя дочь Констанца.

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Фотография Эдит и Констанцы в Instagram, размещенная 13 июня, набрала почти полмиллиона лайков. Около 14 тысяч пользователей оставили под снимком слова соболезнований.