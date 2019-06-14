Трамп встретился с «принцем китов»: Сети взорвались морем мемов

В Сети стремительно набирает популярность мем про «принца китов», с которым якобы встретился президент США Дональд Трамп.

Американский лидер написал в Twitter о своей зарубежной поездке, в ходе которой ежедневно общался с «иностранными правительствами». В этой поездке, как оказалось, ему довелось увидеть интересного персонажа.

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«Я встретился королевой Англии, принцем китов, премьер-министром Соединенного Королевства, премьер-министром Ирландии, президентами Франции и Польши», — написал он.

Дело в том, что Трамп допустил ошибку в слове «Wales», добавив букву «h». Так Уэльс превратился в китов. По всей видимости, у президента США сработала автозамена, но пользователей Сети это не остановило. Они сотворили и опубликовали невероятное количество шуточных картинок и комментариев, сопроводив их хэштегом #princeofwhales.

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К настоящему моменту сообщение Трампа с его официального аккаунта удалено, но его успели сохранить в истории.

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«Эти #princeofwhales мемы законно дали мне жизнь сегодня»

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