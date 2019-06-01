Возросло количество жертв стрельбы в Вирджинии

Мужчина, устроивший стрельбу в муниципальном центре в Вирджинии, являлся сотрудником учреждения. Он был ликвидирован во время перестрелки с полицейскими.

По последним данным, в результате атаки 12 человек погибли. Около десяти пострадали. Все они были направлены в больницы. Степень тяжести травм раненных неизвестна. Администрация штата полагает, что количество жертв может вырасти.

По словам сотрудника правоохранительных органов, на месте происшествия обнаружены пистолет и винтовка. По версии следователей, они использовались при стрельбе.

Как сообщает CNN, подозреваемый приобрел огнестрельное оружие на законных основаниях. Кроме того, нападавший имел право пронести его в здание, так как это действие разрешает законодательство штата. По словам вице-мэра Вирджинии Джейса Вуда, оружие запрещено проносить только в школы и суды.

Остальные подробности произошедшего уточняются.