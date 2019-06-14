СМИ: в убийстве жены экс-хоккеиста СКА теперь подозревают его младшего сына

Следователи проверяют 15-летнего сына экс-хоккеиста сборной России и петербургского СКА Максима Соколова Арсения на причастность к убийству матери. Напомним, супругу бывшего вратаря Ирину нашли мертвой в их доме в поселке Новая Романовка Ленинградской области.

Изначально следствие подозревало в убийстве женщины старшего сына экс-хоккеиста, Максима Соколова-младшего. Он якобы сначала зарезал мать, а затем набросился с ножом на младшего брата Арсения. Однако теперь, по информации паблика «Mash на Мойке», следователи полагают, что Арсений и сам мог сначала убить мать, а затем ранить старшего брата Максима. Тот сейчас находится в реанимации.

Изначально было известно, что именно младший брат сначала вызвал на помощь соседей и полицию. Теперь правоохранители пытаются восстановить последовательность событий.