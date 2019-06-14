Экс-президент Хорватии рассказал о катастрофе из-за санкций против РФ

Бывший президент Хорватии Степан Месич заявил, что антироссийские санкции являются незаконными, так как вводились Западом без согласия ООН, и они нанесли катастрофический ущерб экономике Хорватии.

Как рассказал Месич в интервью газете «Известия», что хорватская экономика пострадала с самого первого дня введения санкций в отношении РФ. Он напомнил, что ВВП страны в 2014 году составлял 57 млрд долларов, а в 2015-м упал до 49 млрд.

«С самого первого дня, когда Хорватия ввела ограничительные санкции против Москвы, это стало катастрофой для нашей экономики. Нет ни одной хорватской компании, которая не пострадала бы этих санкций», - подчеркнул бывший глава государства.

Экспорт в Россию упал до 200 млн долларов, а ранее он превышал 400 млн долларов.