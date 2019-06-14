Россия и ЕС создадут рабочую группу по переходу на расчеты в нацвалютах

Россия и Евросоюз намерены создать рабочую группу, которая обсудит вопрос перевода расчетов во взаимной торговле (в том числе энергоносителями) в национальные валюты - рубли и евро. Об этом сообщил пресс-секретарь вице-премьера Антона Силуанова после встречи последнего с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.

В ходе встречи двух сторон отмечалось, что использование при расчетах нацвалют будет взаимовыгодным, так как снизит риски для предпринимателей России и ЕС. Кроме того, на переговорах была затронута тема участия европейского бизнеса в реализации нацпроектов в России. По словам Силуанова, для этого нет никаких препятствий, и Москва заинтересована в таком сотрудничестве.

Необходимость снижения зависимости от доллара была одной из самых обсуждаемых тем прошлого года, причем даже за рубежом. Российские власти указывали, что США своей санкционной политикой подрывают доверие к доллару. В начале июня министр экономического развития Максим Орешкин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что доллар «постепенно и неизбежно» теряет свою долю на мировом рынке и вытесняется евро.