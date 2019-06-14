Взрыв крылатой ракеты в международном аэропорту в Саудовской Аравии попал на видео

Саудовская Аравия направила в Собез ООН послание после взрыва в ее гражданском аэропорту на юго-западе страны, сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Отмечается, что хуситы, являющиеся сторонниками йеменского движения «Ансар Аллах», подвергли ракетному обстрелу аэропорт саудовского города Абха. Как заявила международная коалиция, снаряд попал в зал прилета аэропорта, в результате чего пострадали 26 человек разных национальностей, в том числе женщины и дети. Момент разрыва ракеты в аэропорту попал на видео.

Хуситы уже признали факт обстрела воздушной гавани на своей официальной странице. По словам официального представителя вооруженных формирований «Ансар Аллах» бригадного генерала Яхья Сариа, международный аэропорт был атакован крылатой ракетой, которая разрушила диспетчерскую башню.

После случившегося ведущая военные действия в Йемене арабская коалиция 13 июня нанесла удары по позициям хуситов на севере страны. Коалиция во главе с Саудовской Аравией уничтожила военные цели хуситов: склады с ракетами и оружием, цеха по производству оружия и позиции, на которых находились иностранные специалисты. Об этом на пресс-конференции объявил официальный представитель коалиции Турки аль-Малики.