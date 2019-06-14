Многометровый фонтан кипятка залил жилой дом в Южно-Сахалинске

Фонтан кипятка высотой в несколько этажей забил вечером 13 июня в одном из дворов в центре Южно-Сахалинска и залил жилой дом. Об этом сообщается на портале SKR.su.

Коммунальная авария произошла у дома № 285а на улице Ленина. Из-за того, что во время опрессовки системы прорвало трубу, фонтан горячей воды высотой до 5 этажа затопил несколько квартир, в которых были открыты окна.

По словам очевидцев, досталось и соседнему элитному дому. Всего «гейзер» бил около четверти часа. Жители города рассказали, что вода стекла в подземный гараж.

Как заявили в мэрии, утечка уже локализована. Вскоре прорыв устранят полностью.