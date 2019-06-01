«Плачу за все!»: полуголый мужчина разгромил продуктовый в Татарстане

В Набережных Челнах полураздетый мужчина с криком разгромил продуктовый магазин. Соответствующее видео опубликовано в социальной сети.

На кадрах видно, как мужчина средних лет с голым торсом крушит витрины и потолок массивной панелью, крича при этом, что он «за все заплатит». Также он просит человека, которого нет в видео, «бежать, не оглядываясь».

По неподтвержденным данным, мужчина хотел «отлежаться» в камере заключения, поэтому совершил дебош. Однако сотрудники МВД его разочаровали – за такое правонарушение полагается только штраф.