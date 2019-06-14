«Номинация на Оскар»: ролик ГИБДД об опасностях на переездах стал хитом в Сети

Жители Омска посмеялись над неожиданно креативным видеороликом, который снял отдел пропаганды ГИБДД города, чтобы предупредить водителей об опасностях пересечения железнодорожных переездов на запрещающий сигнал светофора.

Очевидно, что инспекторы решили затронуть серьезную тему, однако получилось почему-то все очень смешно. На кадрах виден медленно двигающийся поезд с плакатом «Выезжая на переезд на запрещающий сигнал, вы беззащитны!». По направлению к нему двигается картонный автомобиль, который катят прячущиеся за ним люди. Когда машина подъезжает к поезду, она распадается на две части, будто бы при ударе, а изнутри появляются мужчина и женщина в блестящих нарядах. Они, очевидно, символизируют души погибших в ДТП, и замирают в странных позах.

«Делают они, а стыдно мне», - написал пользователь паблика «Планерка. Журналистика и СМИ» Владислав Нафталиев. «Это шедевр!» - сыронизировал Артур Валитов. «Номинация на Оскар!» - поддержал его Алексей Лисенко.

Сами работники ГИБДД пока не прокомментировали свою видеоработу.