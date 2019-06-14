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СБ ООН выступил за тщательное расследование инцидента в Оманском заливе

Василиса Морозова
03:03 14.06.2019
Совет Безопасности ООН не принял официального решения по делу об атаке на танкеры в Оманском заливе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Li Muzi, Xinhua, Globallookpress

Входящие в Совбез ООН страны выступили за проведение детального расследования после атаки на два танкера в Оманском заливе, заявил постоянный представитель Кувейта при ООН Мансур аль-Отейби после закрытых консультаций в СБ.

По его словам, все члены Советы осудили случившееся, поскольку это является нарушением международного права, преступлением. Мансур аль-Отейби отметил, что, говоря это, он выступает от лица Кувейта, а не от лица СБ ООН.

Как отметил аль-Отейби, на предварительных консультациях не обсуждались какие-либо улики по поводу нападения на судна, не было принято никаких решения относительно поручений расследования инцидента каким-либо структурам. Он добавил, что заседание было созвано для «предварительного обсуждения по просьбе США».

«Мы бы хотели, чтобы было проведено тщательное расследование, мы бы хотели знать, кто стоял за этим инцидентом. Все хотят, чтобы было проведено беспристрастное и объективное расследование», - подчеркнул постпред Кувейта при ООН.

Напомним, 13 июня СМИ сообщили о нападении на танкеры Front Altair и Kokuka Courageous в Оманском заливе. После атаки оба судна загорелись. Члены экипажа, среди которых было 11 россиян, были спасены экстренными службами Ирана и направлены в порт Яск.

Как пишет ТАСС, танкер Front Altair, принадлежащее норвежской компании Frontline, под флагом Маршалловых Островов шло с нефтепродуктами из ОАЭ в Тайвань, судно Kokuka Courageous под флагом Панамы, принадлежащее японской транспортной компании, направлялся из Саудовской Аравии в Сингапур с метанолом.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее осудил нападение на гражданские суда и призвал установить факты, пишет Xinhua.

«Если есть что-то, что мир не может себе позволить, это серьезное противостояние в регионе Персидского залива», - добавил он.

Госсекретарь США Майкл Помпео тем временем заявил, что в Вашингтоне считают, что ответственность за происшествие лежит на Иране.

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