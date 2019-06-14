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Газа хватит на 10 дней: в Киеве заявили о ЧС на Украине

Василиса Морозова
23:56 14.06.2019
На Украине заявили об угрозе приостановки работы украинской газотранспортной системы из-за задолженности закупкам топлива.
Газа хватит на 10 дней: в Киеве заявили о ЧС на Украине
© Фото: Olga Tanasiychuk, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

В связи с дефицитом средств оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» не может рассчитаться по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд, говорится в сообщении на сайте оператора.

«Оператор ГТС предупреждает о чрезвычайной ситуации государственного уровня», - говорится в сообщении.

Отмечается, что задолженность «Укртрансгаза» за март и апрель перед поставщиками газа составила 4,1 млрд гривен. Поэтому некоторые поставщики отказались передать обозначенные контрактами объемы голубого топлива.

«Остаточных объемов газа на ВТВ, которые были закуплены по предварительным договорам, достаточно для обеспечения работы ГТС только до 24 июня», - добавили в компании.

«Укртрансгаз» проинформировал о ЧС Совет по нацбезопасности и обороне Украины и начал переговоры о реструктуризации задолженности перед «Нафтогазом» и другими кредиторами.

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