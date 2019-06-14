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Незадолго до семейной трагедии экс-хоккеист СКА рассказал о проблемах в воспитании детей

Валентина Пескова
23:43 14.06.2019
В настоящее время следователи проверяют на причастность к убийству жены Максима Соколова его младшего сына Арсения, хотя изначально подозревали старшего.
Незадолго до семейной трагедии экс-хоккеист СКА рассказал о проблемах в воспитании детей
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

Экс-хоккеист и вратарь СКА Максим Соколов незадолго до разыгравшейся 13 июня трагедии в его семье дал интервью, в котором признал, что в воспитании его младшего сына имеются проблемы. Напомним, сейчас младший сын Соколова, 15-летний Арсений, проверяется на причастность к убийству своей матери Ирины.

«По большому счету я потерял немного воспитания. Оно лежало на жене. В душевном плане дети очень хорошие. В плане дисциплины - особенно у младшего есть проблемы. И я жалею, что не приложил, не воспитал, не дотянул такие вещи», - пояснил Максим изданию «КП-Петербург».

Что касается старшего сына, 18-летнего Максима Соколова-младшего, то хоккеист рассказал о его спортивных успехах на льду. Соколов-младший занимается хоккеем под руководством отца.

«Когда я вижу старшего сына на тренировках, то абсолютно спокоен. У нас нет такого: "папа-сын". Я тренер, он мой хоккеист, подчиненный. А в игре, когда я его выпускаю, меня серьезно "подколачивает". Намного больше, чем когда я выходил сам. Тут большая ответственность. Но пока Максим не ошибался», - заявил хоккеист.

Как пишет сайт «Комсомольской правды», между Максимом Соколовым и его супругой Ириной, со слов знакомых семьи, были напряженные отношения. Пара прожила вместе 20 лет. Разлад в семье был из-за частых переездов мужа: Соколов работал в разных городах, однако Ирина с ним не ездила. В 2017 году они решили пожить раздельно.

Напомним, супругу бывшего вратаря СКА нашли мертвой в их доме в поселке Новая Романовка Ленинградской области 13 июня. Ирина скончалась от ножевых ранений. Старший сын пары сейчас находится в больнице, также с ножевыми ранениями. На предмет причастности к убийству проверяется 15-летний Арсений, который утверждает, что брат сначала убил мать, а потом набросился с ножом на него.

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