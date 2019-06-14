Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп пригласил украинского лидера Владимира Зеленского нанести визит в Вашингтон, сказано в сообщении на Facebook посольства Украины в Соединенных Штатах.

Отмечается, что в последнем письме Трампа к Зеленскому содержится приглашение в американскую столицу.

«Последнее письмо президента США Дональда Трампа, адресованное президенту Украины Владимиру Зеленскому, с приглашением совершить визит в Вашингтон, является сигналом поддержки Украины, ее территориальной целостности и курса евроатлантической интеграции", - заявил посол Украины Валерий Чалый на седьмом ежегодном саммите рабочей группы Украина – США.

При этом в письме не уточняется, когда такой визит должен состояться.

Кроме того, добавили в украинском диппредставительстве, на саммите выступил также спецпредставитель США Курт Волкнер, «подчеркнувший неизменность политики США в поддержке Украины, ее территориальной целостности, суверенитета и курса реформ».

Ранее пресс-служба президента Украины сообщала, что Трамп отправил украинскому коллеге приглашение на официальную встречу в Вашингтон. В администрации Владимира Зеленского тогда сказали, что американский и украинский президенты планируют обсудить ситуацию в Донбассе.