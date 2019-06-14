Вячеславу Бутусову присвоили звание заслуженного артиста России

Музыканту лидеру и вокалисту рок-групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер» Вячеславу Бутусову указом президента РФ Владимира Путина присвоили звание заслуженного артиста России. Указ опубликован на портале правовой информации.

«Присвоить почетное звание "Заслуженный артист России" Бутусову Вячеславу Геннадьевичу — артисту общества с ограниченной ответственностью "Ю-Питер", город Санкт-Петербург», — говорится в указе.

Кроме Бутусова звания были удостоены актриса Полина Агуреева, хормейстер ансамбля «Русская песня» Петр Ключников и дирижер Большого симфонического оркестра им.Чайковского Денис Лотоев, актеры Елена Морозова, Ирина Шевчук и Юрий Черкасов.

Также медалью «За заслуги перед Отчеством» II степени наградили режиссера московского театра им. Маяковского Юрия Иоффе.

Вячеслав Бутусов стал известен благодаря группе Nautilus Pompilius, которая распалась в 1997 году. В 2001 году он создал «Ю-Питер», которая завершила свое существование в 2017 году.