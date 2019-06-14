На Украине арестован бывший глава ЦИК ДНР

В Киеве суд арестовал экс-главу Центризбиркома самопровозглашенной Донецкой народной республики Романа Лягина. Об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.



«По решению Шевченковского суда бывшего руководителя так называемой "Центральной избирательной комиссии" террористической организации ДНР Романа Лягина взяли под стражу на 60 суток без альтернативы залога», - написала в сообщении пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.

© Лариса Сарган, Twitter

Романа Лягина подозревают в госизмене, по данной статье предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.