Жители регионов России столкнулись с нехваткой льготных лекарств

Сразу в нескольких субъектах России дает сбой система распределения лекарств, включая жизненно необходимые. В одних регионах их ждут месяцами, а в других - находят на помойках.

В Волгоградской области родители ребенка с редкой врожденной болезнью, связанной с нарушением процесса свертываемости крови, столкнулись с нехваткой жизненно важного препарата.

Без лекарства 11-летний Артема может погибнуть, а препарат очень дорогой. Лекарством обязан обеспечить регион, но чиновники уверяют, что денег в бюджете нет. Его мать Наталья занимала деньги у знакомых. Когда в долг давать перестали, она пошла в прокуратуру. После того, как на комитет здравоохранения подали иск, лекарство тут же нашлось.

Жительнице Кургана Ксении Поповой отказали в льготном препарате. Ее дочь больна диабетом, но бесплатный инсулин в аптеке закончился.

«Я обратилась в аптеку по получению инсулина по льготному рецепту, и мне отказали в выдаче, мотивируя это тем, что инсулин отсутствует по льготе. Мне пришлось купить инсулин, потому что я не ждала, что за это время кто-то мне поможет», - поделилась Ксения Попова.

Стоимость инсулина и тест-полосок на месяц не меньше десяти тысяч рублей. После жалоб Ксении и других родителей, оставшихся без лечения, в местном департаменте здравоохранения признали эту проблему и решили ее в кратчайшие сроки.

В Башкирии бесплатных медикаментов, напротив, слишком много. У многих из них истек срок годности. Такие лекарства прямо из аптек выбрасывают на помойку. Многие препараты входят в перечень жизненно-важных.

«Согласно существующему акту, они утилизируются в законном порядке. Эти препараты, судя по этому, вообще отношения к нам не имеют никакого», - рассказал директор аптечной сети Камиль Лукманов.

Фармацевты не виноваты в том, что в одних регионах лекарств слишком много, а в других, напротив, не хватает. Согласно данным счетной палаты за 2017 год, регионы допустили погрешность на 80 миллионов рублей.

«На общую сумму порядка 80 миллионов рублей были ликвидированы, по сути, те лекарственные препараты, у которых прошел срок годности. На наш взгляд, это последствия не очень выверенной политики у субъектов РФ, которые дают соответствующие заявки в министерство здравоохранения», - рассказал аудитор социальной сферы Счетной Палаты РФ Михаил Мень.

Минздрав уже разработал нормативные документы, которые должны исправить ситуацию, но поправки в закон вступят в силу только с января следующего года.