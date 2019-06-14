Tax free могут расширить на всю Россию

Система Tax free может быть расширена на все субъекты Российской Федерации уже до конца года, сообщил ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Глава ведомства отметил, что формат не будет привязан к одному магазину, а, возможно, к целой улице. Министр добавил, что в настоящее время принято решение по Великому Новгороду.

Он рассказал, что новая система электронного документооборота вначале действовала только в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Сочи, а затем распространилась на города, в которых проходил чемпионат мира по футболу в 2018 году.

Tax free - система возврата налога на добавленную стоимость (НДС), которая действует для нерезидентов страны при вывозе ими приобретенных в России товаров. Чтобы воспользоваться компенсацией, граждане государств, не входящих в Евразийский экономический союз, должны приобрести в российских магазинах в течение одного дня товары на сумму, превышающую десять тысяч рублей.